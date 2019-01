Sopa de bolitas de papa y pollo Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Bolitas de pechuga de pollo molida y puré de papa en caldo de pollo con jitomate. Una receta muy sencilla y sabrosa que será del encanto de toda tu familia. Ingredientes 2 pechugas de pollo sin piel

1 ½ cebollas

2 dientes de ajo

Sal y pimienta, al gusto

1 kilo de papas, peladas y en trozos ½ barrita (45 gramos) de mantequilla

6 yemas de huevo

1 kilo de jitomates, licuados

1 cucharada de aceite Cómo hacerlo 1. Coloca las pechugas de pollo en una olla mediana y cúbrelas con agua, agrega ½ cebolla, 1 diente de ajo y sal. Deja que suelten el hervor a fuego alto, reduce el fuego a medio y cocina hasta que las pechugas se hayan cocido por completo, aproximadamente 15 minutos. 2. Mientras, hierve las papas en otra olla con agua y sal hasta que queden bien suaves, aproximadamente 20 minutos. Machácalas hasta hacerlas puré. 3. Pica las pechugas de pollo cocidas y muélelas en un procesador de alimentos. Mézclalas con el puré de papa, mantequilla y yemas de huevo. Sazona la mezcla con sal y pimienta y forma bolitas del tamaño de una nuez. Coloca las bolitas sobre una charola, sin encimar, y deja que se oreen unos minutos. 4. Mientras, calienta el aceite en una cacerola a fuego medio-bajo. Licúa el jitomate con el con 1 cebolla y 1 diente de ajo, cuela y vierte dentro de la cacerola con el aceite caliente; cocina durante unos minutos hasta que se haya espesado. 5. Cuela el caldo en que se cocieron las pechugas de pollo, agrégalo a la cacerola y, cuando empiece a hervir, añade las bolitas de pollo y papa. Cocina hasta que todo se haya calentado de nuevo, aproximadamente 5 minutos más. Sirve caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.