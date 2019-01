Glaseado de limón para pastel Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Glaseado para pastel, pan o panqué con sabor a limón y un toque de miel de agave. Este glaseado se cocina a baño María. Ingredientes 3 cucharadas de agua

2 tazas de azúcar refinada

1 cucharada de miel de agave

1 clara de huevo, ligeramente batida

1 cucharadita de jugo de limón

1 pizca de sal Cómo hacerlo 1. Coloca todos los ingredientes en un tazón de metal y coloca el tazón dentro de una cacerola con agua hirviendo a fuego medio-bajo; cocina, sin dejar de mover, hasta que la mezcla alcance el punto de listón, aproximadamente 8 minutos. Retira el tazón del baño María y sigue batiendo hasta que se enfríe a temperatura ambiente. 2. Aplica el glaseado inmediatamente sobre el pastel o panqué.

