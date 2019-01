Mamey con leche Tiempo Total 12 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Pulpa de mamey maduro con leche condensada y nueces. Este postre se prepara en cuestión de minutos y se sirve bien frío. Ingredientes 2 piezas de mamey maduros, su pulpa

1 lata (397 gramos) de leche condensada

2 yemas de huevo

1/2 taza de nuez picada Cómo hacerlo 1. Licúa la pulpa de mamey junto con la leche condensada y las yemas de huevo hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte dentro de dulceras individuales y refrigera durante por lo menos 2 horas. Espolvorea con nuez picada antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.