Chuletas ahumadas con manzana y col Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Las chuletas se fríen ligeramente y terminan de cocinarse a fuego lento cubiertas de col y manzana, y bañadas en vino blanco. Ingredientes 1 cucharada de aceite

6 chuletas ahumadas

½ col, finamente rebanada

1 manzana, pelada, sin corazón y picada

1 pizca de azúcar

Sal y pimienta, al gusto

1 taza de vino blanco Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y fríe ligeramente las chuletas por los dos lados. Acomódalas en el mismo sarten sin encimar y cúbrelas con la col y la manzana. Espolvorea con azúcar, sal y pimienta y vierte encima el vino blanco. Tapa el sartén, reduce el fuego a bajo y cocina durante 5 minutos. Voltea las chuletas, tapa de nuevo y cocina durante 5 minutos más. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.