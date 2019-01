Sopa de huevo Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Esta receta de sopa de huevo es sorprendentemente fácil y rápida de preparar. Es muy similar a la sopa de origen chino. Ingredientes 6 tazas de caldo de pollo

3 huevos

3 cucharaditas de harina

1 pizca de nuez moscada

Sal y pimienta, al gusto

2 cucharadas de perejil picado Cómo hacerlo 1. Calienta el consomé de pollo en una olla a fuego medio. Mientras, bate los huevos junto con la harina hasta obtener una mezcla homogénea. Cuando el caldo empiece a hervir, reduce el fuego a lo más bajo y agrega poco a poco los huevos en forma de hilo, al mismo tiempo que revuelves el caldo en forma circular. Apaga inmediatamente para evitar que el huevo se cocine de más. 2. Agrega el perejil justo antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

