Curry hindú de cacahuate Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Un platillo fácil, autentico y bastante agradable al paladar. La combinación de ingredientes parece medio extraña, pero te aseguro que te gustará. Este platillo es vegetariano. Ingredientes 2¼ tazas (450 g) de arroz integral

6 tazas (1½ L) de agua

1 cucharada de aceite de oliva

1 cebolla grande picada

4 dientes de ajo picados 2 cucharadas de jengibre rallado

800 g de jitomates enlatados picados

1/8 de cucharadita de pimienta roja de cayena

1¼ tazas (315 g) de crema de cacahuate Cómo hacerlo 1. Coloca el arroz en una cacerola grande y deja que suelte el hervor. Cubre, reduce la temperatura y cuece a fuego lento hasta que el agua se absorba, aproximadamente 30 minutos. 2. Mientras tanto, calienta el aceite de oliva en otra cacerola grande a fuego medio-bajo. Agrega la cebolla y cocina hasta que se ablande y empiece a tomar un color dorado. Agrega el ajo y el jengibre y cocina hasta que suelten su aroma, aproximadamente 5 minutos. Agrega los jitomates y sazona con la pimienta roja de de cayena. Sube la temperatura a medio y deja que hirva ligeramente. Agrega la crema de cacahuate, revuelve y espera hasta que la mezcla espese. Sirve sobre el arroz. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.