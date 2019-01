Crema de tomate y tofu Average Ratings from Allrecipes Mexico (3) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 El tofu reemplaza a la leche en esta crema de jitomate que se sirve caliente con albahaca picada fresca. Ingredientes 750 g de tomates en trozos

½ cebolla picada

1 cucharada de aceite de oliva

400 g de tofu suave

600 g crema de tomate (en lata, tetrapack o hecha en casa)

Sal y pimienta molida al gusto

Albahaca fresca picada para adornar Cómo hacerlo 1. Saltea los tomates y la cebolla en el aceite de oliva hasta que la cebolla se cristalice. 2. Licúa la crema de jitomate y el tofu y agrega esta mezcla a la cebolla y tomates salteados. Calienta y agrega el agua necesaria. Sazona sal y pimienta al gusto, sirve y adorna con albahaca picada.

