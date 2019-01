Sopa milpera con jamón Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 8 Una sopa de elote tierno con chile poblano y jamón en un caldo de pollo con puré de calabacitas. Sabrosa y llenadora. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

1 cebolla, fileteada

1 rebanada de jamón de 2 centímetros de grueso, en cubos

5 elotes tiernos, desgranados

2 chiles poblanos, en rajas delgadas ½ kilo de calabacitas

1 1/2 litros de caldo de pollo

Sal, al gusto

5 ramas de cilantro

1. Calienta el aceite en una olla a fuego medio y sofríe la cebolla hasta que se vea transparente, luego agrega el jamón, granos de elote y rajas; cocina durante 5 minutos moviendo de vez en cuando. 2. Mientras, corta los extremos de las calabacitas y licúalas con 1 taza de agua hasta obtener una mezcla homogénea. Vierte dentro de la olla con las verduras y el jamón, deja que suelte el hervor y añade el resto del caldo; sazona con sal, agrega el cilantro y cocina hasta que el elote y las rajas de poblano estén suaves, aproximadamente 8 minutos más. 3. Sirve la sopa caliente y agrega 1 cucharada de crema a cada plato.

