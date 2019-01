Caldo de pescado fácil Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 Este caldo se prepara con cabezas de pescado y diferentes verduras para darle más sabor. Si las cabezas tienen carne, retírala y mézclala con el caldo. Ingredientes 3 cabezas de pescado grandes

3 jitomates grandes, cuarteados

1 cebolla, cuarteada

2 zanahorias, pelada y rebanada

6 pimientas 3 hojas de laurel

2 cucharadas de aceite

2 cucharadas de vinagre

1 ramita de perejil

1. Lava bien las cabezas de pescado, colócalas en una olla grande junto con el resto de los ingredientes, cubre con agua y calienta a fuego alto hasta que suelte el hervor, baja la flama y cocina a fuego bajo durante aproximadamente 30 minutos; retira la espuma que se forme en la superficie. 2. Cuela el caldo y desecha las cabezas y los vegetales.

