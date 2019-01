Sopa de papa fácil Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Tiritas de papa en un caldillo sazonado con un un recaudo de jitomate y consomé granulado de pollo. Una receta sencilla, pero sabrosa. Ingredientes 4 papas grandes

Sal, al gusto

3 jitomates

1 trozo de cebolla

1 pizca de comino

1 cucharada de aceite

1 cucharada de consomé de pollo granulado Cómo hacerlo 1. Pela las papas y córtalas en tiritas delgadas. Sumérgelas en un recipiente con agua y sal para que no se oxiden. 2. Cuece los jitomates en agua hirviendo hasta que estén suaves, pélalos y licúalos con la cebolla, comino y 1 taza del agua en que se cocieron. Cuela la salsa y viértela dentro de una cacerola con 1 cucharada de aceite caliente. Agrega 3 tazas de agua y consomé granulado. 3. Escurre las papas y agrégalas a la cacerola cuando el caldo empiece a hervir; sazona con sal y cocina hasta que las papas se hayan cocido. 4. Deja hervir a fuego medio hasta que las papas estén cocidas. Rectifica la sazón y sirve la sopa caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.