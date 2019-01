Pasta de cilantro Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Una pasta que se prepara en un abrir y cerrar de ojos con la ayuda de una licuadora. La pasta se lleva cilantro, jugo de limón, chile verde, cacahuates y jengibre. Ingredientes 1 manojo de cilantro fresco y limpio

1 diente de ajo

1 cucharada de jengibre rallado

1 chile verde picado

1 cucharada de cacahuates

sal al gusto

1. Muele todos los ingredientes en una licuadora o procesador de alimentos hasta que quede una pasta suave. Agrega un poco de agua si te parece demasiado espesa.

