Espagueti a las hierbas Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Espagueti "al dente" con una mezcla de aceite de oliva y hierbas frescas: albahaca, perejil y hierbabuena. Ingredientes 1 paquete (500 gramos) de espagueti

Sal, al gusto

½ taza de aceite de oliva

2 dientes de ajo, machacados

2 chiles serranos, cortados a la mitad a lo largo 2 cucharadas de albahaca fresca, picada

2 cucharadas de perejil fresdo, picado

2 cucharadas de hojas de hierbabuena fresca, picada

1 taza de queso parmesano, rallado Cómo hacerlo 1. Cuece la pasta "al dente" de acuerdo a las instrucciones del paquete. 2. Mientras, calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio y fríe el ajo y los chiles hasta que se hayan dorado, dándole sabor al aceite. Retíralos del sartén y apaga el fuego. Añade las hierbas. 3. Escurre la pasta cocida y pásala al sartén con el aceite y las hierbas; mezcla todo muy bien. 4. Sirve el espagueti inmediatamente y espolvorea con queso parmesano.

