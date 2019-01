Sopa de nopales y camarones secos Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Sopa de nopales con camarones secos enteros en un caldillo de jitomate. Esta sopa adquiere un sabor aún más especial a la hora de servirse gracias al chile pasilla frito y el queso Cotija. Ingredientes 3 cucharadas de aceite

200 gramos de camarones secos, pelados y sin cabeza

3 jitomates

½ cebolla

1 diente de ajo

3 ½ tazas de agua

1 kilo de nopales precocidos, picados 1 rama de epazote

3 cucharadas de consomé granulado de pollo

3 chiles pasilla, sin semillas

2 huevos

Sal, al gusto

1 taza de queso Cotija desmoronado Cómo hacerlo 1. Calienta 2 cucharadas de aceite en una cacerola grande a fuego medio-bajo y fríe los camarones hasta que se hayan dorado ligeramente. 2. Licúa los jitomates con la cebolla, ajo y ½ taza de agua; cuela y vierte sobre los camarones fritos. Agrega los nopales, epazote, 3 tazas de agua y el consomé granulado. Cocina durante 10 minutos. 3. Mientras, fríe los chiles pasilla en un sartén con 1 cucharada de aceite. Déjalos enfriar y córtalos en trocitos. Reserva. 4. Bate ligeramente los huevos y viértelos poco a poco en un chorrito delgado dentro de la olla con la sopa hirviendo, mientras revuelves la sopa con un tenedor para distribuir uniformemente. Cocina un par de minutos más y, si es necesario, agrega sal. 5. Sirve la sopa con los trocitos de chile pasilla frito y el queso Cotija.

