Postre de tuna con crema Tiempo Total 4 H 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Puré de tunas frescas con crema batida, mezcal o tequila y un toque de limón. Este postre se prepara fácil y rápidamente, aunque tarda en cuajarse. Ingredientes ½ kilo de tunas

50 gramos de azúcar glass

2 limones, el jugo

½ taza de mezcal o tequila

400 gramos de crema batida

1 cucharada copeteada de grenetina

Pela las tunas y muélelas ligeramente en la licuadora con 1 taza de agua. Cuélalas con coladera amplia para retirar las semillas y mide las 2 tazas de puré, procurando que te quede lo más espeso posible. Colócalo dentro de un tazón y mézclalo con el azúcar glass, jugo de limón y mezcal o tequila. Envuelve la crema batida en lamezcla de puré de tuna. 2. Hidrata la grenetina en ½ taza de agua fría, déjala que se esponje, luego dilúyela a baño María o en el horno de microondas. Incorpórala poco a poco a la mezcla anterior. 3. Vierte el dulce dentro de un molde refractario y refrigera hasta que se haya cuajado. Adorna con hojas de hierbabuena antes de servir.

