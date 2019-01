Sopa de romeritos con charales Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Romeritos y charales en un caldillo de jitomate, atomate y chile ancho. Un platillo tan nutritivo como sabroso. Ingredientes 1 chile ancho, sin semillas

4 jitomates

½ kilo de tomates verdes

½ cebolla

2 dientes de ajo 4 cebollitas cambray con parte del rabo, rebanadas

1 kilo de romeritos, sus hojas limpias

200 gramos de charales sin cabeza y limpios

Remoja el chile ancho en agua caliente hasta que se suavice, aproximadamente 25 minutos. 2. Mientras, asa los jitomates, tomates, cebolla y ajo. Licúalos junto con el chile ancho y 1 taza de agua. Cuela. 3. Calienta el aceite en una olla a fuego suave, agrega la cebollita cambray y cocina hasta que se vea transparente. Incorpora la salsa anterior, los romeritos y los charales. Añade agua al gusto y sazona con sal. Deja que todo hierva junto hasta que los romeritos y los charales se hayan cocido.

