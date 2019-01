Sopa seca de tortilla con hierbabuena Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Una sopa fácil de preparar. Las tiras de tortilla fritas se sumergen en caldo de res con jitomate, cebolla y hierbabuena. Ingredientes 1 cebolla mediana cortada en medias lunas

2 jitomates picados

3 tazas de caldo de res

6 ramas de hierbabuena (sus hojas picadas)

1 paquete de tiras de tortilla de maíz fritas

1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio, agrega la cebolla y cocina, moviendo frecuentemente, hasta que se vea transparente. Agrega el jitomate y sigue cocinando y moviendo hasta que éste cambie de color y la mayor parte de su jugo se haya evaporado. . 2. Incorpora el caldo de res y la hierbabuena; deja que hierva durante unos minutos hasta que se incorporen los sabores. Agrega las tiras de tortilla frita y cocina hasta que el líquido se haya absorbido, aproximadamente 5 minutos. 3. Espolvorea con queso y sirve.

