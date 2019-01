Quesadillas de hojas de betabel Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 40 Min Porciones 20 Tortillas de masa de maíz rellenas de queso adobera y un guiso de hojas tiernas de betabel. Estas quesadillas se fríen en aceite bien caliente y saben deliciosas servidas con salsa casera y crema fresca. Ingredientes Aceite vegetal

1 cebolla chica, picada

3 dientes de ajo

1 manojo de hojas tiernas de betabel, lavadas, desinfectadas y picadas

Sal, al gusto 5 cucharadas de manteca

1 kilo de masa de maíz

Queso adobera, en tiras

2 cucharadas de polvo para hornear Cómo hacerlo 1. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén grande a fuego medio y sofríe la cebolla y ajo hasta que se vean transparentes; añade luego las hojas de betabel y sazona con sal. Cocina a fuego suave durante 5 minutos, hasta que las hojas se hayan marchitado. Apaga. 2. Bate la manteca en un tazón grande hasta que esté esponjada, luego agrega poco a poco la masa de maíz y mezcla hasta tener todo bien integrado. Agrega sal y polvo para hornear y amasa hasta obtener una masa manejable, como para hacer tortillas. Si la sientes muy aguada, agrégale harina, si está dura, agrega un poco de agua. 3. Haz tortillas gruesas con la masa, rellénalas con queso y el guiso de hojas de betabel, dóblalas y fríelas hasta dorarlas en aceite bien caliente. 4. Sírvelas con salsa verde o roja y crema fresca.

