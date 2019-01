Sopa de arroz con champiñones Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Una sopa de arroz con champiñones y caldo de res. Una receta muy fácil de preparar y muy sabrosa, le encantará a toda la familia. Ingredientes 1 taza de arroz

Sal, al gusto

2 cucharadas de aceite

1 cebolla mediana, finamente picada

200 gramos de champiñones frescos, rebanados

2 dientes de ajo, pelado y picado

1 ½ tazas de caldo de res

Calienta 2 tazas de agua con un poco de sal en una cacerola a fuego alto, cuando empiece a hervir, agrega el arroz, reduce el fuego a bajo y cocina entre 15 minutos y 20 minutos, cuidando que el arroz no se cueza completamente. Apaga, destapa y revuelve con un tenedor. 2. Mientras el arroz se cuece, calienta el aceite en un sartén a fuego medio, sofríe la cebolla con el ajo hasta que se vean transparentes, agrega los champiñones y cocina, moviendo de vez en cuando durante 5 minutos más. 3. Agrega los champiñones salteados a la cacerola con el arroz, mezcla con cuidado y vierte encima el caldo de res; sazona con sal y pimienta y cocina a fuego suave hasta que el arroz termine de cocerse. Espolvorea el perejil y sirve de inmediato.

