Sopa de betabel fácil Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 55 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una sopa de betabel bastante sencilla con cebolla y un toque de limón. Sírvela fría o caliente con un poco de crema. Una receta saludable. Ingredientes 4 betabeles

6 tazas de agua

1 trozo de cebolla

2 limones, el jugo

1 pizca de azúcar

Sal y pimienta, al gusto

1. Lava bien los betabeles y cuécelos en una olla grande con 6 tazas de agua y 1 trozo de cebolla, hasta que puedas picarlos fácilmente con un tenedor, aproximadamente 40 minutos, escúrrelos, pélalos y reserva el agua de cocción. 2. Licúa los betabeles cocidos con parte del agua y el trozo de la cebolla. Regrésalos a la olla y agrega el jugo de limón, azúcar, sal y pimienta. Mezcla bien y cocina durante unos minutos hasta que los sabores se hayan integrado. 3. Sirve la sopa, caliente o fría, con una cucharada de crema por ración.

