Tallarines en salsa de poblano Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 22 Min Tiempo Activo 7 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 3 Tallarines en una salsa cremosa de chile poblano. Una receta sencilla y rápida para cuando el tiempo es limitado. Ingredientes 250 gramos de pasta de tallarín

Sal, al gusto

2 cucharadas de mantequilla

1 chile poblano, desvenado y en trozos

1 taza de crema ligera

Consomé de pollo granulado

1. Cuece la pasta en una olla con agua hirviendo y sal, de acuerdo a las instrucciones del paquete. Escurre bien. 2. Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego suave y agrega los tallarines, moviendo con cuidado. 3. Licúa el chile poblano con la crema, consomé granulado y sal, si es necesario. Vierte sobre los tallarines y cocina durante un par de minutos. 4. Sirve y espolvorea con queso rallado.

