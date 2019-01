Sopa de nuez con chipotle Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una mezcla de nuez licuada con caldo de pollo y adobo de chile chipotles con un poco de pasta de tomate. Ingredientes 250 gramos de nuez

2 litros de caldo de pollo

1 lata (105 gramos) de chiles chipotles adobados, solo el adobo

2 cucharadas de mantequilla

1 taza de cebolla picada

3 dientes de ajo

4 cucharadas de pasta de tomate

1. Reserva 8 mitades de nuez y licúa el resto con 2 tazas de caldo de pollo y el adobo de chile chipotle. 2. Derrite la mantequilla en una olla a fuego medio y sofríe la cebolla y el ajo hasta que se vean transparentes; incorpora la pasta de tomate, luego agrega la nuez licuada y el resto del caldo de pollo. Deja que hierva, reduce el fuego a bajo y sazona con sal y pimienta; cocina durante 5 minutos más. 3. Sirve la sopa caliente y adorna cada plato con una mitad de nuez.

