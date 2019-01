Rajas con tres quesos Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Rajas poblanas con crema y tres quesos: crema, manchego y parmesano. Deliciosas servidas con tortillas de maíz. Ingredientes 4 chiles poblanos

1 lata (378 gramos) de leche evaporada

1 taza de crema

150 gramos de queso manchego, picado

95 gramos de queso crema

40 gramos de queso parmesano

1 cucharada de aceite

1. Asa los chiles directamente sobre la flama de la estufa hasta que su piel esté se haya quemado uniformemente. Ponlos a sudar dentro de una bolsa de plástico y déjalos ahí hasta que se enfríen. Pélalos, límpialos de venas y semillas y córtalos en rajas. 2. Licúa leche evaporada, crema y quesos manchego, crema y parmesano. 3. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio y sofríe las rajas de poblano durante unos minutos, luego vierte encima la mezcla de quesos. Cocina durante 3 minutos, moviendo constantemente para evitar que se pegue. Sazona con sal y pimienta. 4. Retira las rajas del fuego, espolvoréalas con el perejil y sírvelas calientes acompañadas con tortillas de maíz.

