Mousse de requesón Tiempo Total 2 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 14 Una mezcla de queso crema, requesón y chile jalapeño. Delicioso sobre galletas saladas o pan tostado. Ingredientes ½ kilo de requesón

95 gramos de queso crema

Rajas de chile jalapeño en vinagre, picadas

2 cucharadas de mayonesa

3 cucharadas de grenetina

½ taza de agua Cómo hacerlo 1. Mezcla en un tazón el requesón con el queso crema, chiles jalapeños y mayonesa. 2. Hidrata la grenetina en ½ taza de agua hasta que se haya esponjado y disúelvela a baño María o dentro del horno de microondas. Vierte dentro del tazón con el requesón y revuelve bien. 3. Engrasa un molde y vierte dentro de éste la mezcla de requesón. Refrigera hasta que se haya cuajado, aproximadamente 2 horas. Desmolda y sirve acompañado de galletas saladas o pan tostado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

