Sopa de alubias y estrellitas Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Sopa de estrellitas con alubias en caldo de pollo con jitomate. Esta sopa se sirve con queso añejo rallado. Ingredientes 1 cucharada de aceite

1 diente de ajo, finamente picado

4 jitomates, pelados y en cubos

½ cucharadita de romero fresco, picado

5 tazas de caldo de pollo 200 gramos de sopa de pasta de estrellitas

1 taza de alubias, cocidas y escurridas

Sal y pimienta, al gusto

1. En una olla calienta la cucharada de aceite y sofríe el ajo cuidando que no se queme. Agrega jitomate y romero y deja cocinar a fuego medio durante 5 minutos. Añade el caldo de pollo y, cuando suelte el hervor, incorpora la pasta de estrellitas. Deja hirviendo hasta que la pasta se cueza. 2. Añade las alubias , sazona con sal y pimienta y deja hervir 1 minuto más. 3. Sirve caliente con queso rallado.

