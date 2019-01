Sopa de amaranto Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 14 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Una receta de sopa de amaranto muy sencilla con caldo de pollo y un recaudo de jitomate. Una forma deliciosa de incrementar tu consumo de fibra. Ingredientes 5 jitomates

1 diente de ajo

1/2 cebolla

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

1.5 litros de caldo de pollo

1 taza de amaranto

1. Cuece los jitomates, ajo y cebolla hasta que estén suaves. Licua juntos hasta obtener una mezcla homogénea. Cuela. 2. Calienta el aceite de oliva en una cacerola a fuego medio, agrega la salsa de jitomate y, cuando empiece a hervir, agrega el caldo de pollo; sazona con sal y pimienta. Cuando el caldo hierva, incorpora el amaranto y cocina durante 5 minutos más. Sirve caliente con trocitos de queso fresco.

