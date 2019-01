Sopa de manzana Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 6 Trozos de manzana en caldo de pollo con jitomate y un toque de perejil. Una sopa diferente, pero sabrosa y muy saludable. Ingredientes 2 jitomates

1 cebolla

1 cucharada de aceite

2 cucharadas de harina

Sal y pimienta, al gusto

6 tazas de caldo de pollo

3 manzanas

1 cucharada de perejil picado Cómo hacerlo 1. Licúa el jitomate con la cebolla y un poco de agua hasta obtener una mezcla homogénea. Cuela. 2. Calienta el aceite en una olla a fuego medio y fríe ahí la harina, moviendo constantemente, hasta que se dore ligeramente. Vierte sobre ésta el recaudo de jitomate y cocina hasta que se reduzca un poco y cambie de color; agrega el caldo de pollo y sazona con sal y pimienta. Deja que hierva. 3. Mientras, pela las manzanas y córtalas en cubos chicos; agrégalas a la olla con el caldo hirviendo junto con el perejil. Cocina todo junto hasta que las manzanas estén suaves, pero no deshaciéndose. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

