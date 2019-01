Arroz tricolor Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Capas de arroz verde, blanco y rojo con chorizo, chícharos y zanahoria, y cubierto con una capa de huevo. Una sopa seca de arroz bien mexicana. Ingredientes 4 tazas de agua

2 tazas de arroz

1 limón, el jugo

1 o 2 chorizos, desmenuzados

300 gramos de crema

1 jitomate

1 trozo chico de cebolla Sal, al gusto

2 cucharaditas de aceite

1 chile poblano

1 lata (430 gramos) de chícharos con zanahoria, escurridos

Rajas de chile jalapeño, al gusto

Coloca 4 tazas de agua en una olla a fuego alto y, cuando empiece a hervir, agrega el arroz y el jugo de limón. Reduce el fuego a bajo, tapa y cocina hasta que el arroz esté cocido y haya absorbido todo el líquido, alrededor de 20 minutos. 2. Mientras, fríe el chorizo en su propia grasa hasta que se haya dorado; retira el exceso de grasa y reserva. Asa el chile poblano y el jitomate hasta que la piel de ambos se haya quemado uniformemente. Mete el chile en una bolsa de plástico para que sude unos minutos y puedas pelarlo con mayor facilidad. 3. Pela el jitomate y licúalo junto con la cebolla y un poco de sal. Calienta 1 cucharadita de aceite en un sartén pequeño a fuego medio-bajo y sofríe la salsa de jitomate hasta que cambie de color. Reserva. 4. Cuando el chile se haya enfriado, pélalo, desvénalo y licúalo con ¼ de taza de agua y un poco de sal. Sofríe esta salsa en 1 cucharadita de aceite caliente y reserva. 5. Precalienta el horno a 170º centígrados. 6. Vierte la crema sobre el arroz cocido y revuelve cuidadosamente con un tenedor. Divide el arroz en tres partes y mezcla una parte con la salsa de chile poblano y otra parte con la salsa de jitomate. 7. Coloca el arroz verde en el fondo de un refractario rectangular, distribuye encima los chícharos con zanahoria y rajas de chile jalapeno. Cubre esta capa con el arroz blanco y distribuye encima el chorizo dorado. Agrega una última capa de arroz rojo. 8. Bate las claras de huevo a punto de turrón, incorpora las yemas sin dejar de batir y sazona con sal y pimienta. Vierte sobre el arroz rojo. Hornea sólo hasta que la superficie de huevo se haya dorado.

