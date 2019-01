Sopa de flor de calabaza con jamón y salchicha Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una interesante mezcla de flor de calabaza, grano de elote, jamón, salchicha, tocino y caldo de pollo. El resultado es una sopa verdaderamente sabrosa. Ingredientes 6 rebanadas de tocino, picadas

1 rebanada de jamón de 1 centímetro de grueso, picada

2 salchichas, rebanadas

1 cebolla chica, en medias lunas

1 pimiento morrón, en cubos 2 manojos de flor de calabaza, limpias y picadas

2 litros de caldo de pollo

1 lata (200 gramos) de granos de elote, escurridos

1. Fríe el tocino en su propia grasa dentro de una olla a fuego medio hasta que esté crujiente, luego agrega jamón y las salchichas y fríe hasta que se hayan dorado. Incorpora la cebolla, pimiento morrón y flor de calabaza; cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que el pimiento empiece a suavizarse. 2. Agrega el caldo de pollo y los granos de elote. Sazona con el consomé granulado de pollo y deja que hierva a fuego medio durante 5 minutos.

