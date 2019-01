Bloody Mary Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Esta es una mezcla práctica que se puede preparar con tiempo. Sólo tienes que ponerla dentro de un vaso con hielo y decorarla con ramas de apio y rebanadas de limón. También la puedes beber sin alcohol como una Virgen María. Pruéba en tu próximo almuerzo o fiesta. Ingredientes 1½ L de jugo de tomate

2 cucharaditas de sal de apio o sal regular

1½ cucharaditas de pimienta negra

3 cucharadas de salsa inglesa

1½ cucharaditas de salsa Tabasco u otra salsa de botella Cómo hacerlo 1. Combina todos los ingredientes en un recipiente o jarra. Tapa bien y agita. Revuelve hasta que todos los ingredients estén bien mezclados. Puedes conservar en el refrigerador hasta por una semana.

