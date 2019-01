Sopa de coco con elote Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Coco fresco rallado y granos de elote fresco en un caldo a base de leche con agua de coco y crema. Esta sopa se sirve con cubitos de queso manchego. Ingredientes 2 tazas de coco fresco, rallado

2 tazas de agua natural

1 litro de leche

4 elotes, desgranados

1/2 litro de agua de coco

Sal y pimienta, al gusto

1/2 taza de crema ligera

Queso manchego, en cubos chicos Cómo hacerlo 1. En un tazón remoja el coco rallado en 2 tazas de agua natural, durante 30 minutos. Escurre, exprime bien y reserva el agua de remojo. 2. Mientras el coco se remoja, cuece los granos de elote en una olla con agua hirviendo y un poco de sal, hasta que queden suaves, entre 10 y 15 minutos. Escurre bien. 3. Calienta la leche e una olla a fuego medio, deja que suelte el hervor y apaga inmediatamente; deja entibiar. Agrega la pulpa de coco y el agua de coco. Si es necesario, agrega parte o toda el agua en que se remojó el coco; mezcla bien y sazona con sal y pimienta. 4. Incorpora los granos de elote ya cocidos y la crema. Regresa la olla a la flama y cocina a fuego bajo, sin dejar de menear, hasta que todo se haya calentado. No dejes que hierva. 5. Sirve inmediatamente con cubitos de queso encima. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.