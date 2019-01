Sopa de chile ancho Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Esta sopa es una especie de puré de chile ancho con jitomate y caldo de pollo. Es muy sabrosa y se sirve sobre julianas de tortilla de maíz fritas, luego se adorna con tiras crujientes de chile ancho y queso añejo. Ingredientes 2 chiles anchos, desvenados

180 gramos de jitomates, lavados y picados

1 trozo de cebolla

1 diente de ajo

1 tortilla de maíz

1 taza de agua

3 cucharadita de aceite 5 tazas de caldo de pollo

1 rama grande de epazote

1 pizca de orégano seco

Sal, al gusto

3 chiles anchos, desvenados y cortados en tiras

Julianas de tortilla de maíz, fritas

1/2 taza de queso añejo, rallado Cómo hacerlo 1. Remoja 2 chiles anchos en agua caliente durante 10 minutos, luego licúalos junto con los jitomates, cebolla, ajo, tortilla y 1 taza de agua. Debe quedar un puré ligeramente espeso. 2. Calienta 1 cucharada de aceite en una olla mediana y vierte la salsa anterior; deja que hierva a fuego medio-alto para que los sabores se integren mientras la mezcla se reduce un poco, aproximadamente 5 minutos. Agrega el caldo de pollo, epazote, orégano y sal. Reduce el fuego a medio y cocina durante 10 minutos más. 3. Mientras, calienta el resto del aceite en un sartén chico a fuego medio y fríe las tiras de chile ancho hasta que se hayan dorado al punto de quedar bien crujientes. Retíralas del sartén inmediatamente para evitar que se quemen. 4. Coloca en platos hondos julianas de tortilla fritas, sirve sobre éstas la sopa caliente y adorna con las tiras de chile frito y el queso rallado.

