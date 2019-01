Ensalada de sandía Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Una receta que descubrí una tarde de verano. Aunque te parezca extraño, todos los ingredientes se llevan muy bien y juntos forman una ensalada refrescante y deliciosa. ¡Prepárate para una agradable sorpresa! Ingredientes ¾ de taza de cebolla morada en rebanadas delgadas

1 cucharada de jugo de limón fresco

8 tazas de sandía en cubos

¾ de taza de queso feta desmoronado

½ taza de aceitunas negras sin hueso y en mitades

1 taza de hierbabuena fresca picada

2 cucharadas de aceite de oliva Cómo hacerlo 1. Coloca la cebolla en un tazón junto con el jugo de limón. El ácido del limón suaviza el sabor de la cebolla cruda. Deja reposar durante 10 minutos. 2. En otro tazón grande, combina los cubos de sandía, queso de feta, aceitunas negras, cebolla con jugo de limón y hierbabuena. Rocía aceite de oliva sobre todos los ingredientes y revuelve para mezclarlos.

