Ensalada de coliflor con chícharos y zanahoria Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 19 Min Porciones 4 La coliflor se cuece al dente en leche y con un toque de nuez moscada, luego se mezcla con chícharos y zanahoria, y cubre de un aderezo de mayonesa, yogurt y perejil. Ingredientes Ensalada 1 coliflor chica, en trozos de 2 centímetros

1 taza de agua

½ taza de leche

Sal, al gusto

1 pizca de nuez moscada

1 lata (400 gramos) de chícharos con zanahoria, escurridos

1 cebolla, picada Aderezo 2 cucharadas de mayonesa o crema

½ taza de yogurt natural

1 cucharada de perejil picado

1 pizca de pimentón Cómo hacerlo 1. Coloca la coliflor en una olla con el agua, la leche, sal y nuez moscada. Cuécela a fuego medio-bajo hasta que esté suave, pero aún firme. Escurre bien y deja enfriar. 2. Coloca los chícharos con zanahoria y la cebolla en una ensaladera; agrega la coliflor. 3. Mezcla aparte la mayonesa o crema con el yogurt, perejil, sal y pimentón hasta obtener una mezcla homogénea. Si es necesario, agrega una pizca de azúcar. 4. Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla bien. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.