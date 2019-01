Sopa de pollo con flor de calabaza Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 8 Pollo deshebrado en su caldo con flor de calabaza y chile poblano. Esta sopa se sirve con tiritas de tortilla frita y crema fresca. Ingredientes 1 pollo, en piezas

1 trozo de cebolla

2 dientes de ajo

Sal, al gusto

1 cebolla rebanada en medias lunas delgadas

3 cucharadas de aceite de oliva 1 chile poblano, sin semillas y en rajas delgadas

24 flores de calabaza, limpias y en trozos

1 rama de epazote

3 tortillas de maíz, cortadas en tiras y fritas

Calienta el aceite de oliva en una olla amplia a fuego medio; sofríe 1 cebolla en medias lunas durante 1 minuto, agrega las rajas de poblano y sigue cocinando hasta que empiecen a ablandarse. Añade la flor de calabaza y cuando el chile esté suave, agrega el caldo de pollo reservado y el epazote. Deja que todo hierva junto durante unos minutos, reduce el fuego a bajo, agrega el pollo deshebrado y deja que hierva unos minutos más. Agrega sal al gusto. 3. Sirve la sopa caliente con tiras de tortilla frita y un poco de crema.

