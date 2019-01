Arroz del jardín Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Una receta de arroz fácil de preparar ya que no necesita freírse. Lleva granos de elote, zanahoria y rajas de chile poblano. Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

1 taza de arroz, enjuagado y escurrido

½ cebolla chica, finamente picada

1 elote desgranado o ½ latita de granos de elote

2 zanahorias, peladas y en cuadritos 1 chile poblano, sin semillas y en tiritas delgadas

1 cucharada de consomé granulado de pollo

3 tazas de agua

Coloca todos los ingredientes en una cacerola antiadherente y cocina a fuego medio-alto hasta que empiece a hervir, luego reduce el fuego a bajo y cocina hasta que la mitad del líquido se haya absorbido. Luego tapa la cacerola y cocina hasta que el arroz se haya cocido completamente, absorbiendo todo el líquido.

