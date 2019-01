Sopa de rajas con elote y pollo Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Sopa de rajas de chile poblano con elote, pollo deshebrado y flores de calabaza. Se sirve con queso Oaxaca y crema. Ingredientes ½ pollo, cocido y deshebrado

1 trozo de cebolla

` 1 diente de ajo

Sal, al gusto

4 chiles poblanos, asados, limpios y en rajas

2 cucharadas de aceite vegetal 1 ½ tazas de granos de elote

2 jitomates

½ cebolla, picada

10 flores de calabaza, limpias y picadas

250 gramos de queso Oaxaca, deshebrado

1. Coloca el pollo, 1 trozo de cebolla y ajo en una olla, agrega 2 litros de agua y sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que el pollo se haya cocido. 2. Mientras, asa los chiles directamente sobre la flama de la estufa hasta que su piel quemado por todos lados. Colócalos dentro de una bolsa de plástico hasta que se enfríen; pélalos, límpialos de venas y semillas y córtalos en rajas. 3. Deshebra el pollo cocido, cuela el caldo y reserva 1 ½ litros. 4. Calienta el aceite en una olla a fuego medio; sofríe los granos de elote junto con las rajas y ½ cebolla picada, hasta que ésta se vea transparente. Mientras, licúa los jitomates con un poco de agua y sal; cuélalos sobre la olla con las verduras sofritas y deja que suelte el hervor. Añade el caldo de pollo que reservaste y la flor de calabaza; sazona con sal y cocina hasta que el elote esté suave. 5. Añade el pollo deshebrado y el queso. Al hervir, rectifica la sazón. Sirve la sopa caliente con 1 cucharada de crema por ración.

