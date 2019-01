Ensalada caliente de coliflor Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 8 Coliflor, brócoli, chícharos y zanahoria cocidos, con jamón y un aderezo caliente de mayonesa con crema y mostaza. Ingredientes 1 coliflor chica, picada

1 brazo de brócoli, picado

2 cucharadas de mantequilla

½ kilo de jamón, picado

1 taza de crema 2 cucharadas de mayonesa

1 cucharada de mostaza

Sal y pimienta, al gusto

1. Cuece la coliflor y el brócoly en una olla con agua y sal hasta que estén suaves, pero aún firmes. Escurre bien. 2. Derrite la mantequilla en una cacerola y saltea el jamón hasta que empiece a dorarse. Agrega la crema, mayonesa, mostaza, sal y pimienta; cocina durante un par de minutos. Incorpora la coliflor, brócoli y chícharos con zanahoria. Revuelve con cuidado y sirve caliente.

