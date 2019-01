Ensalada de elote Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Granos de elote, lechuga, rábanos, zanahoria y aguacate en una vinagreta sencilla de limón con chile en polvo. Ingredientes 1 kilo de granos de elote de lata, escurridos

½ lechuga orejona, picada y desinfectada

6 rábanos, lavados, desinfectados y rebanados

2 zanahorias, peladas y ralladas

2 cucharadas de vinagre ¼ de taza de jugo de limón

1 cucharadita de orégano seco, molido

2 cucharadas de chile en polvo

Sal, al gusto

1. Mezcla granos de elote, lechuga, rábano y zanahoria en una ensaladera grande. 2. Aparte, mezcla el vinagre, jugo de limón, orégano, chile y sal en un frasco con tapadera. Agita vigorosamente y vierte sobre la ensalada. Revuelve bien y adorna con aguacate.

