Sopa de avena con chile poblano y flor de calabaza Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Avena tostada, chile poblano, flor de calabaza y zanahoria en un caldo con jitomate y cebolla. Esta sopa es fácil, sabrosa y nutritiva. Ingredientes 2 zanahorias medianas, peladas y ralladas

2 litros de agua

Sal y pimienta, al gusto

2 cucharadas de aceite

1 cebolla, picada 1 jitomate, picado

2 chiles poblanos, sin semillas en rajas delgadas

12 flores de calabaza, limpias y picadas

Consomé granulado, al gusto

1. Cuece las zanahorias en una olla con 1/2 litro de agua y sal hasta que empiece a suavizarse. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y sofríe la cebolla hasta que se vea transparente, luego agrega las rajas de poblano y la flor de calabaza. Cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que las rajas se hayan suavizado un poco, luego incorpora el jitomate, reduce el fuego a bajo y cocina hasta que cambie de color. 3. Agrega la zanahoria con todo y su agua de cocción, así como el resto del agua. 4. Tuesta las hojuelas de avena en un sartén antiadherente y agrégalas a la cacerola con las verduras hirviendo; cocina todo junto hasta que la avena se haya cocido. Sazona con sal y pimienta al gusto y sirve caliente.

