Gorditas de maíz negro al horno Tiempo Total 2 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 1 H Porciones 70 Es una receta que recuerdo mucho y que preparaba mi mamá en hornos de leña que ya poco se miran. Esta receta la hemos conservado hasta estos días y en la familia se acostumbraba para la merienda en la noche del Día de Muertos y para el Día de san Juan que se festeja el 24 de junio de cada año. Ingredientes 3 kilos de masa de maíz negro

1 ½ kilos de piloncillo

1 taza de agua

1 kilo de manteca de cerdo o mantequilla

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato de cerdo

Canela molida, al gusto Cómo hacerlo 1. Desmorona la masa, extiéndela sobre una charola amplia y ponla al sol durante 30 minutos. 2. Mientras, coloca el piloncillo y el agua en una olla chica a fuego medio hasta que el piloncillo se haya disuelto y tomado la consistencia de miel. Permite que se enfríe. 3. Coloca la masa sobre una superficie limpia y amásala junto con la miel de piloncillo, manteca, polvo para hornear, bicarbonato y canela, hasta obtener una mezcla suave. 4. Precalienta el horno a 200º centígrados y engrasa y enharina charolas para hornear. 5. Toma porciones de masa con tus manos y forma gorditas ovaladas, colócalas en charolas preparadas; marca con un cuchillo líneas diagonales cruzadas sobre cada gordita. 6. Hornéalas hasta que se hayan dorado, aproximadamente 30 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.