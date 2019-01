Pollo marinado en chocolate Tiempo Total 3 H Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 El pollo se marina en una salsa de chocolate y vinagre de chile jalapeño, luego se guisa con papas y una salsa de jitomate con almendras, aceitunas y pasas. Ingredientes 1 tablilla de chocolate de mesa, rallado

Vinagre de chiles jalapeños, al gusto

1 diente de ajo, picado

Sal y pimienta, al gusto

1 pollo, en piezas

Aceite vegetal

1 kilo de papas, peladas y en rodajas gruesas

1 cebolla, finamente picada 1 diente de ajo, finamente picado

5 jitomates, picados

1 cucharada de consomé granulado disuelto en 1 taza de agua caliente

Almendras, peladas y picadas

1/4 de taza de aceitunas, sin hueso y picadas

1/4 de taza de uva pasa

Cómo hacerlo 1. Licúa el chocolate junto con el vinagre de jalapeños, ajo, sal y pimienta. Unta las piezas de pollo con la mezcla y deja reposar dentro del refrigerador durante por lo menos 2 horas. 2. Fríe las papas en una cacerola con aceite caliente hasta que queden bien doradas. Retira y reserva. 3. Agrega más aceite a la misma cacerola y fríe las piezas de pollo adobadas hasta que se hayan dorado uniformemente. 4. Mientras, calienta 1 cucharada de aceite en un sartén a fuego medio y acitrona la cebolla junto con el ajo, luego agrega los jitomates picados y cocina hasta que la mezcla se haya resecado un poco. Vierte sobre las piezas de pollo doradas, agrega el consomé de pollo disuelto y deja que el guiso hierva durante unos minutos. 5. Añade las almendras, aceitunas, pasas y rajas de jalapeño. Si es necesario, agrega más agua con consomé granulado. Por último, agrega las papas fritas, rectifica la sazón y cocina hasta que el pollo y las papas estén bien suaves.

