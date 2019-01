Carne de cerdo borracha Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 3 La carne de cerdo se dora en su propia grasa y termina de guisarse en una mezcla de pulque con jugo de naranja y una salsa de jitomate, almendra y chile ancho con chorizo. Ingredientes ½ kilo de carne de cerdo, en trozos

Aceite vegetal

Sal y pimienta, al gusto

2 tazas de pulque

1 taza de jugo de naranja

½ bolillo, rebanado

25 gramos de almendras

2 jitomates 2 chiles anchos, sin semillas y remojados

1 diente de ajo

2 cucharadas de vinagre

1 cebolla

1 cucharada de ajonjolí

3 bolas de chorizo

1 hoja de laurel Cómo hacerlo 1. Unta los trozos de carne con aceite, salpimiéntalos y colócalos dentro de una olla con ½ taza de agua caliente. Cocina a fuego medio hasta que el agua se haya evaporado y deja que los trozos de carne se doren en su propia grasa. Agrega el pulque y el jugo de naranja y cocina hasta que la mayor parte del líquido se haya evaporado. 2. Mientras, fríe por separado el bolillo, las almendras y el chorizo. Reserva. 3. Hierve los jitomates hasta que se hayan suavizado, pélalos y licúalos junto con el bolillo, almendras, chiles remojados, ajo, vinagre y cebolla. Vierte esta salsa dentro de una cacerola con un poco de aceite y deja que hierva a fuego suave durante unos minutos. 4. Agrega los trozos de carne y el chorizo frito. Rectifica la sazón, agrega el laurel y deja que hierva a fuego suave hasta que la carne quede bien cocida. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

