Guachinango a la mexicana Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Estos filetes de guachinango se hornean cubiertos de rebanadas de cebolla, hojas de cilantro y rajas de jalapeño en escabeche. Ingredientes 6 filetes de guachinango

Sal y pimienta, al gusto

1 cucharadita de consomé de pollo granulado

2 limones, el jugo

1 cebolla mediana, rebanada

10 ramitas de cilantro, lavado, desinfectado y picado 3 dientes de ajo, picados

Rajas de chiles jalapeños en escabeche, al gusto

10 cebollitas cambray

¼ de taza de aceite de maíz

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180º centígrados. 2. Lava los filetes, escúrrelos y sazónalos con sal, pimienta y consomé granulado. Acomódalos sin encimar en un refractario rectangular y rocíalos con el jugo de limón. 3. Coloca sobre los filetes las rebanadas de cebolla, cilantro, ajo, rajas de jalapeño y cebollitas de cambray. Vierte encima aceites de maíz y oliva, y hornea hasta que el pescado pueda desmenuzarse fácilmente con un tenedor, aproximadamente 25 minutos.

