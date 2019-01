Carne de cerdo a la charra Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 55 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Esta carne charra se prepara con bisteces delgados de cerdo en una salsa sencilla de jitomates asados con chiles güeros. Una receta simple y sabrosa. Ingredientes 1 kilo de bisteces delgados de cerdo

½ cebolla

3 dientes de ajo chicos

1 hoja de laurel

Sal, al gusto Aceite, el necesario

¾ de kilo de jitomates, asados y licuados

4 chiles güeros, partidos a lo largo

1. Coloca los bisteces, cebolla, 1 diente de ajo y laurel en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego suave hasta que se haya ablandado. 2. Mientras, asa los jitomates en un comal, pélalos y licúalos con 2 ajos y sal. Vierte dentro de un sartén con aceite caliente y cocina hasta que los sabores se hayan integrado. 3. Retira los bisteces cocidos de la olla, escúrrelos bien y fríelos en un sartén con aceite caliente, dorándolos ligeramente por ambos lados. Vierte sobre éstos la salsa de jitomate y, cuando empiece a hervir, agrega suficiente caldo del cocimiento de la carne como para obtener la consistencia deseada. Añade los chiles güeros, sazona con sal y pimienta, y deja que todo hierva junto durante unos minutos.

