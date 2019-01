Pollo en salsa de champiñones Tiempo Total 3 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Piezas de pollo marinadas en jugo de limón y horneadas a la perfección en una salsa de champiñones con jitomate y chile serrano. Ingredientes 8 piezas de pollo

Sal y pimienta, al gusto

Sal de ajo, la necesaria

10 limones, el jugo

Aceite, el necesario

1 cebolla mediana, picada 4 chiles serranos verdes, en rajas

3 jitomates, picados

300 gramos de champiñones frescos, rebanados

2 cucharadas de jugo sazonador (p. ej. Maggi®)

Lava las piezas de pollo y sécalas. Sazónalas con sal, pimienta y sal de ajo. Acomódalas, sin encimar, en un refractario grande y báñalas con el jugo de limón; déjalas reposar durante 2 horas dentro del refrigerador. 2. Precalienta el horno a 180º centígrados. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y sofríe la cebolla junto con el chile y el jitomate picado hasta que cambien de color; agrega los champiñones rebanados y cocina durante 5 minutos para que se suavicen un poco. 4. Saca el pollo del refrigerador, rocíalo con el jugo sazonador y cúbrelo con el tocino; vierte encima la salsa de champiñones. 5. Tapa el refractario con papel aluminio sellando perfectamente las orillas y hornea hasta que el pollo esté bien suave, aproximadamente 40 minutos.

