Pollo en mole de ciruela Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Piezas de pollo en un mole que se prepara muy fácilmente: con pasta de mole rojo, poblano o negro con ciruelas molidas. Ingredientes 1 pollo, en piezas

½ cebolla

1 diente de ajo

Sal, al gusto

1 ½ litros de consomé de pollo

250 gramos de mole en pasta

Coloca el pollo, ½ cebolla y 1 diente de ajo en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que el pollo se haya cocido. 2. Cuela el caldo del pollo, separa 1 litro y disuelve en éste la pasta de mole. 3. Toma otro ½ litro de caldo de pollo y licúalo con las ciruelas deshuesadas. Mezcla con el mole disuelto y hierve durante 5 minutos, luego agrega las piezas de pollo cocido, rectifica la sazón y cocina durante unos minutos más.

