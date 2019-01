Pollo con papas a la tapatía Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Piezas de pollo en una salsa de jitomate con chile ancho y papas cambray. Este pollo se sirve espolvoreado con ajonjolí tostado. Ingredientes 1 pollo en piezas

Sal y pimienta, al gusto

3 cucharadas de aceite

½ kilo de jitomates, cocidos

2 chiles anchos, sin semillas

1 diente de ajo 2 pimientas

1 cucharada de mejorana

1 cebolla, fileteada (de preferencia morada)

1 kilo de papitas cambray

½ taza de ajonjolí, tostado Cómo hacerlo 1. Lava las piezas de pollo y sécalas. Sazónalas con sal y pimienta y fríelas en una cacerola con aceite caliente hasta que empiecen a dorarse. Agrega la cebolla y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que se haya acitronado. 2. Mientras, cuece los jitomates con los chiles anchos. Ya suaves, licúalos con el ajo, pimientas y mejorana. Cuela sobre el pollo dorado y añade las papitas y sal. Tapa y cocina a fuego suave hasta que el pollo y las papas se hayan cocido. 3. Sirve el pollo con su salsa y espolvorea con ajonjolí tostado.

