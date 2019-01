Lomo en salsa vino y limón Tiempo Total 1 H 35 Min Tiempo Activo 1 H 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Lomo de cerdo entero en una salsa de vino blanco con jugo y ralladura de limón. Una receta fácil a prueba de inexpertos. Ingredientes 1 kilo de lomo de cerdo en trozo

4 cucharadas de harina

½ cucharadita de pimienta

Sal, al gusto

2 cucharadas de aceite

1 manojo de cebollas cambray, sin rabo 1 litro de caldo de res

¼ de taza de vino blanco

1 limón, su jugo

½ cucharadita de ralladura de limón

1 cucharadita de mostaza

2 cucharadas de salsa inglesa Cómo hacerlo 1. En un tazón pequeño mezcla 2 cucharadas de harina, pimienta y sal. Revuelca el lomo en la mézcla y fríelo en una cacerola con aceite caliente hasta que se haya dorado uniformemente. Agrega el caldo de res, deja que hierva, tapa y cocina a fuego bajo hasta que esté suave, aproximadamente 1 hora. 2. Sofríe las cebollas en un poco de aceite hasta que hayan tomado un tono café ligero. Agrégalas a la cacerola con el lomo ya cocido, luego añade el vino blanco, jugo y ralladura de limón, mostaza y salsa inglesa. Sazona con sal. 3. Disuelve 2 cucharadas de harina en un poco del caldo caliente e incorpora a la cacerola para que la salsa se espese. Cocina durante unos 5 minutos más. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.