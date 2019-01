Pierna de cerdo en sidra Tiempo Total 1 H 50 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 La pierna de cerdo se cuece lentamente en una salsa de sidra con mostaza y cebolla. Una receta súper fácil para una Navidad o Año Nuevo sin complicaciones. Ingredientes 2 cucharadas de aceite vegetal

1 kilo de pierna de cerdo

1 trozo de cebolla

1 cucharada de mostaza

1 botellal (750 mililitros) de sidra

Sal, al gusto

1. Calieta el aceite en una cacerola a fuego medio-alto y dora la pierna hasta sellarla completamente. 2. Licúa la cebolla con la mostaza y un poco de sidra; vierte sobre la pierna sellada, reduce el fuego y cocina durante unos minutos, volteando de vez en cuando. 3. Agrega el resto de la sidra y sazona con sal. Tapa y cocina a fuego suave, volteando cada 15 minutos, hasta que la carne quede bien suave, aproximadamente 1 hora y 15 minutos. 4. Ya cocida la carne, incorpora la crema y apaga. Permite que repose durante unos minutos, rebana y sirve con la salsa.

