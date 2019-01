Pierna de cerdo en salsa de mango Tiempo Total 3 H 50 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Pierna de cerdo al horno en una salsa de mango con pasas, pimiento morrón y especias. Una receta fácil para un platillo elengante y delicioso. Ingredientes 2 kilos de pierna de cerdo sin hueso y en un trozo

¼ de taza de aceite

2 dientes de ajo, machacados

Sal, al gusto Salsa 1 lata (800 gramos) de mango en almíbar, escurrido y picado

½ taza de pasas

½ pimiento morrón rojo, sin semillas y picado

½ cebolla, picada

½ cucharadita de semillas de cilantro, molidas

1 cucharada de mostaza en polvo

½ taza de vinagre de manzana

½ taza de agua Cómo hacerlo 1. Mezcla el aceite, ajo y sal. Picotea la pierna con un picahielo o cuchillo filoso y úntala con la mezcla anterior. Colócala dentro de una bolsa de plástico o recipiente con tapadera y déjala reposar dentro del refrigerador durante 2 horas. 2. Precalienta el horno a 200º centígrados. Saca la carne del refrigerador, colócala en una charola o refractario para hornear y báñala con la marinada. Tapa con papel aluminio, sellando bien las orillas, y hornea durante 30 minutos. Destapa y báñala con sus jugos; tapa de nuevo y hornea durante 30 minutos más. Destapa, baña de nuevo con los jutos y hornea durante 30 minutos más, sin tapar. 3. Mientras, coloca todos los ingredientes de la salsa en una olla a fuego bajo y cocina a fuego suave hasta obtener una salsa espesa. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.